الأعلى منذ 14 عامًا.. "البيئة": ارتفاع حجم المخزون المائي للسدود إلى 829 مليون م3

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت بحسب تقرير الشبكة الهيدرولوجي وآبار المراقبة السنوي لعام 2023م للوزارة عن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة المختلفة، في عام 2023م، حيث سجّل مستوىً قياسيًّا بلغ نحو 106 ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022م، والذي بلغ نحو 91 ملم، وما تم رصده خلال 40 عامًا، والمقدر بـ 103 ملم.