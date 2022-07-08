جدة.. 64 مطبخًا لتفادي ازدحام المسالخ النظامية خلال العيد

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، سعي الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في ضرورة توفر خيارات تُساهم في تفادي ازدحام المسالخ النظامية اعتبارًا من غد السبت أول أيام عيد الأضحى.
وأعلن الغامدي عن إتاحة أمانة جدة الفرصةَ لأصحاب 64 مطبخًا موزعين في أنحاء المحافظة، بعد منحهم تصاريح مؤقتة لتقديم خدمة "ذبح الأضاحي"، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين.
وكان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، قد اعتمد خطة عمل المسالخ في محافظة جدة لموسم حج 1443هـ، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين، بتهيئة مسلخ جدة الرئيسي (شرق الخط السريع) ومسلخ سوق الأنعام المركزي (جنوب المحافظة بمنطقة الخمرة)، ومسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وبيّنت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن المسالخ المعتمدة في جدة، ستعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى الـ8 مساءً؛ فضلًا عن السماح للمطابخ المرخصة بالذبح خلال أيام العيد فقط وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة؛ بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية.