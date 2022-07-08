جدة.. 64 مطبخًا لتفادي ازدحام المسالخ النظامية خلال العيد

وبيّنت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن المسالخ المعتمدة في جدة، ستعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى الـ8 مساءً؛ فضلًا عن السماح للمطابخ المرخصة بالذبح خلال أيام العيد فقط وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة؛ بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية.