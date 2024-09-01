جمعية ألزهايمر تنظم حملة"وصيهم علي" تضامنا مع شهر سبتمبر العالمي للزهايمر

تقام الحملة بالمشاركة مع أكثر من 300 جهة وقطاع في كافة مناطق المملكة وذلك لإقامة جدولة محاضرات عن بعد بمعدل محاضرتين في كل أسبوع على حساب الجمعية @SaudiAlzheimer وورش عمل للتوعية بالمرض من الجانب العلمي أكثر من الاجتماعي من قبل أطباء متخصصين بهدف زيادة معرفة الجمهور بعلامات المرض وأساليب التعامل مع المريض، وايضاً بتواجد الفن التشكيلي الذي يجسد مراحل المرض في عدة مجمعات تجارية ومستشفيات وفنادق للتعريف بالمرض وحقوق المريض وكيفية التعامل مع مريض ألزهايمر وطرق تقديم الدعم المادي والمعنوي لمقدمي الرعاية.