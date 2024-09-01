جمعية ألزهايمر تنظم حملة"وصيهم علي" تضامنا مع شهر سبتمبر العالمي للزهايمر

تطلق الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر (وصيهم علي) في شهر سبتمبر الجاري بمناسبة الشهر العالمي لمرض ألزهايمر. وذلك من خلال حملات مكثفة تثقيفية توعوية لرفع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي بمرض ألزهايمر والذي هو أحد اهم أهداف الجمعية.
تقام الحملة بالمشاركة مع أكثر من 300 جهة وقطاع في كافة مناطق المملكة وذلك لإقامة جدولة محاضرات عن بعد بمعدل محاضرتين في كل أسبوع على حساب الجمعية @SaudiAlzheimer وورش عمل للتوعية بالمرض من الجانب العلمي أكثر من الاجتماعي من قبل أطباء متخصصين بهدف زيادة معرفة الجمهور بعلامات المرض وأساليب التعامل مع المريض، وايضاً بتواجد الفن التشكيلي الذي يجسد مراحل المرض في عدة مجمعات تجارية ومستشفيات وفنادق للتعريف بالمرض وحقوق المريض وكيفية التعامل مع مريض ألزهايمر وطرق تقديم الدعم المادي والمعنوي لمقدمي الرعاية.
وتقدم الحملة مسارات التحول والتمكين من قبل الجمعية، حيث تقوم إدارة التثقيف الصحي والتأهيل الاجتماعي بالتواصل مع الجهات والقطاعات لتتضامن مع وسائل الحملة للتوعية بأساليب الوقاية وطرق التشخيص المثالي لمقدمي الرعاية من أسر المرضى لمعرفة آخر المستجدات وتحديث مجالات الدعم الممكنة وشرح الخدمات المباشرة في توفير الأجهزة الطبية، والأدوية العلاجية ودعم تكاليف التشخيص او العلاج في مدينة الرياض، أو خارجها وتحسين جودة حياة مرضى ألزهايمر.
كما تشجع الجمعية الانضمام للحملة والمشاركة في رابط الموقع الإلكتروني www.alz.org.sa للتعرف على مبادرات الحملة والمساهمة في كافة مجالات الوعي، والتسجيل في استمارة التقديم في الجمعية وطلب الانضمام في مجموعات الدعم التي تقدمها على مدار السنة.
وتفعيل هاشتاق #وصيهم_علي، على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وذلك للفت الأنظار لهذا المرض وأيضاً لدعوة المجتمع لمشاركتنا بهذا اليوم بتعليق أو صورة أو قصة.
يذكر أنّ الجمعية تعرض خدماتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @saudialzheimer وعلى الأرقام التالية (0112443092).