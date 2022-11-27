بقي 30 يومًا على البرد الفعلي.. "الزعاق": يوضح أسباب تواؤم الشهور الهجرية مع مسمياتها

وقال: العشرون يومًا الأخيرة من موسم سهيل والعشرون يومًا الأولى من موسم المربعانية داخلة في حيز الوسم، وهذا يعني أنه إذا هبطت علينا أمطار خلال شهر جماد الأول؛ فهو منبت لكل شيء، ففي أوله برد معتدل وفي نهايته بداية البرد القارس "برد الانصراف".