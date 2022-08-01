إطلاق أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة بمكة المكرمة

‏ونفّذت الأمانةُ الحاضنةَ في مواقف حجز السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان (مكة المكرمة- جدة السريع)، وتم تصميمها وفق مواصفات فنية مميزة تساهم في إبراز الصورة الجمالية، والحد من الآثار السلبية التي تم رصدها من قِبَل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع الكامل، والتي تتمحور في التشوه البصري والصحي والبيئي، إضافة إلى ما تساهم فيه هذه المبادرة من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.