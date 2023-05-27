الفريق الفني السعودي يصل إلى دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة

والتقى الفريق الفني السعودي، برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق.