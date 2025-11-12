"بيئة الكامل" تنظّم ورشة توعوية عن التسمم الدموي والمعوي لرفع الوعي الصحي لدى مربي الماشية

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، ممثلًا بقسم الزراعة، وبإشراف مباشر من مدير المكتب الدكتور محمود بن سعيد الغامدي، ورشة عمل توعوية تناولت مرضي التسمم الدموي والتسمم المعوي، وذلك بمشاركة عدد من مربي الماشية والمهتمين بصحة الحيوان.
استهدفت الورشة تعريف المشاركين بالأسباب والعوامل المسببة للمرضين، وطرق انتقال العدوى، وسبل العلاج والوقاية، إلى جانب مناقشة الممارسات الصحية السليمة في تربية الحيوانات، وطرق الحد من انتشار الأمراض الوبائية بين القطعان.
وأوضح الدكتور الغامدي أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن جهود المكتب لتعزيز الوعي البيطري لدى المربين، ورفع كفاءة قطاع الثروة الحيوانية، وتحسين الصحة العامة للماشية، مؤكدًا أن البرامج التوعوية تسهم في تحقيق مبدأ "الوقاية قبل العلاج"، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الحيواني بشكل مستدام.