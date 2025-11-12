"بيئة الكامل" تنظّم ورشة توعوية عن التسمم الدموي والمعوي لرفع الوعي الصحي لدى مربي الماشية

وأوضح الدكتور الغامدي أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن جهود المكتب لتعزيز الوعي البيطري لدى المربين، ورفع كفاءة قطاع الثروة الحيوانية، وتحسين الصحة العامة للماشية، مؤكدًا أن البرامج التوعوية تسهم في تحقيق مبدأ "الوقاية قبل العلاج"، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الحيواني بشكل مستدام.