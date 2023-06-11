فيديو.. مُرَوّجو حشيش وأمفيتامين وأقراص ممنوعة في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ أبرزها القبض على مواطنيْن بالقريات قاما بترويج مادة الأمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بترويج مادة الحشيش المخدر والأمفيتامين المخدر.
وفي تبوك تم القبض على 3 مواطنين قاموا باتخاذ منزل شعبي مجهز وكرًا لإخفاء وترويج مادة الأمفيتامين المخدر والحشيش، وضُبِطَ بحوزتهم أسلحة وذخيرة وكاميرات مراقبة وهواتف محمولة ومبلغ مالي.
وأضاف الأمن العام، أن شرطة محافظة القصيم ألقت القبض على مواطن قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر الحشيش وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِطَ بحوزته أسلحة وذخيرة وكاميرات مراقبة وهواتف محمولة ومبلغ مالي.
وفي صبيا تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر.
وفي الرياض تم القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية قام بترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما تم القبض على 7 مواطنين قاموا باتخاذ موقعيْن وكرًا لتهريب المخدرات، وضُبِطَ بهما 67440 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الشبو وكيلوجرام من مادة الحشيش.
وفي عسير ضبطت دوريات الأمن، مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن، قاموا بترويج مادة الأمفيتامين المخدر والحشيش المخدر، وأقراص تابعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِطَ بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبالغ مالية.