فيديو.. مُرَوّجو حشيش وأمفيتامين وأقراص ممنوعة في قبضة رجال الأمن

وفي الرياض تم القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية قام بترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما تم القبض على 7 مواطنين قاموا باتخاذ موقعيْن وكرًا لتهريب المخدرات، وضُبِطَ بهما 67440 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الشبو وكيلوجرام من مادة الحشيش.