بالصور.. "أمانة الطائف" تنجح في احتواء بردية شمال المحافظة في وقت قياسي

باشرت فرق أمانة الطائف الميدانية بوكالة المشاريع الحالة المطرية التي شهدتها أحياء شمال الطائف ظهر اليوم، حيث نجحت الفرق مدعومةً بالآليات والعمالة المختصة في إزاحة البرد الذي تساقط بشكل كبير وكثيف على الأحياء، وطريق الرياض- الطائف، مما أعاق الحركة جزئيًا.
وأوضحت الأمانة في بيانٍ لها أوردته لـ"سبق" أن الفرق الميدانية بوكالة المشاريع نجحت في إزاحة البرد في وقت قياسي، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها في الطريق، منوهةً بأنها تعمل وفق خطة لاحتواء آثار الأمطار من خلال متابعة الأرصاد والتوقعات بالحالة المطرية وتوزيع فرق ميدانية وآليات في المواقع التي ستشهد حالة مطرية للتعامل مع الحدث ومعالجة الملاحظات فور حدوثها، مما يضمن سلامة وراحة الأهالي.
وبينت الأمانة أن أكثر من 90 فرقة ميدانية تباشر الحالات المطرية في الطائف والضواحي، وتعمل على إزالة الأتربة من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وشوارع الأحياء والمتابعة المستمرة لقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وعبّارات التصريف الصندوقية والمفتوحة وإزالة المخلفات التي تجرفها المياه لها طوال الحالة المطرية؛ لتعزيز انسيابية المياه وعدم حدوث نقاط للتجمع.
يُذكر أن أمانة الطائف قد نفذت العديد من البرامج الاستباقية لفحص شبكة التصريف وتنفيذ أعمال النظافة وقياس نسبة هطول الأمطار وجاهزية قنوات وعبّارات التصريف لاحتواء الأمطار.
يُشار إلى أن أمطارًا غزيرة هطلت اليوم على شمال الطائف، مصحوبةً بكميات من البرد غير مسبوقة، تشكلت بطبقات كثيفة في الطرق، وتسببت في توقف الحركة المرورية، كما تداول الكثير من المتابعين صورًا ومقاطع فيديو عن تلك الحالة البردية خصوصًا في حي الحلقة الشرقية.