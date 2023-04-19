بالصور.. "أمانة الطائف" تنجح في احتواء بردية شمال المحافظة في وقت قياسي

يُشار إلى أن أمطارًا غزيرة هطلت اليوم على شمال الطائف، مصحوبةً بكميات من البرد غير مسبوقة، تشكلت بطبقات كثيفة في الطرق، وتسببت في توقف الحركة المرورية، كما تداول الكثير من المتابعين صورًا ومقاطع فيديو عن تلك الحالة البردية خصوصًا في حي الحلقة الشرقية.