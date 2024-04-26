"سجادة الزهور الضخمة".. أمين الطائف يتفقد استعدادات مهرجان الورد الطائفي "صور"

ونوه أمين الطائف بالأعمال المنجزة لإظهار هذا المهرجان بالشكل الذي يليق به كإحدى أهم المواسم والمهرجانات في المملكة، مشيدًا بتضافر الجهود بين الأمانة وكافة القطاعات المختصة من الشركاء، وتذليل كافة العقبات، وتوفير جميع الإمكانات لإظهار مهرجان الورد الطائفي لهذا العام بالشكل الذي يليق بهذه المحافظة السياحية والزراعية العريقة، فيما قام بجولة موسعة على المنتزه الذي يشهد إقبالاً، لافتاً من الأهالي والزوار.