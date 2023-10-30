المملكة بـ 22 قمة كبرى تفرض نفسها على خارطة السياسة العالمية كدولة وساطة وحل للقضايا الكبرى

وقد بدأت الندوة بكلمة للدكتور سعود الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، قائلًا فيها: إن للإعلاميين أسلوبهم في اختيار العناوين والمصطلحات، وإن "دبلوماسية القمم" مصطلح صُنِع في "إعلاميون"، وكتب حوله مقالة كانت بهذا العنوان، وأكد أن هذا المصطلح "دبلوماسية القمم" سيأخذ حضوره في الدراسات والبحوث، وسيدرّس كمنهجية سعودية ناعمة للإعلام ومخاطبة النخب العالمية ممثلة في رؤساء الدول وكبار السياسيين والاقتصاديين، ليتعرفوا على المملكة كبلد قيادي يدير أكبر الملفات وأكثرها تعقيدًا حول العالم.