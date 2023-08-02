"مرحبًا هيل عد السيل".. "أمير الباحة" يرحّب بالمشاركين في كأس الملك سلمان للأندية

رحّب الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بالإخوة العرب المشاركين في كأس الملك سلمان للأندية بالمنطقة، متمنيًا لهم قضاء أجمل الأوقات مع طيب الإقامة.
وقال أمير الباحة في رسالته الترحيبية: "مرحبا هيل عد السيل.. بجميع الأندية من داخل وخارج المملكة، للاستمتاع ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وزيارة منطقة الباحة التي تعـد إحـدى أجمل المناطق السعودية مـن حيث جمال الطبيعة واعتدال الأجواء وكرم الضيافة السعودية الأصيلة، والمشاركة ضمـن بطولة غالية علينا جميعا، لأنها تحمل أغلـى اسم، خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله"·
وأضاف: "نتمنى لجميع اللاعبين والجماهير العربية قضاء أجمل الأوقـات مـع طيـب الإقامـة فـي منطقـة الباحة".
جدير بالذكر أن مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة تستضيف اليوم الأربعاء مباراة الترجي التونسي والصفاقسي التونسي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.