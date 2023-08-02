"مرحبًا هيل عد السيل".. "أمير الباحة" يرحّب بالمشاركين في كأس الملك سلمان للأندية

وقال أمير الباحة في رسالته الترحيبية: "مرحبا هيل عد السيل.. بجميع الأندية من داخل وخارج المملكة، للاستمتاع ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وزيارة منطقة الباحة التي تعـد إحـدى أجمل المناطق السعودية مـن حيث جمال الطبيعة واعتدال الأجواء وكرم الضيافة السعودية الأصيلة، والمشاركة ضمـن بطولة غالية علينا جميعا، لأنها تحمل أغلـى اسم، خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله"·