"الأرصاد": أمطارٌ رعدية مصحوبة برياحٍ تحد من مدى الرؤية وزخاتٌ من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.