في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.. جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين والمقبولات للعام الجامعي 1445هـ

وأكد ضرورة دخول من تم قبولهم عبر حساب طلب القبول، والضغط على زر (تأكيد القبول)؛ ليتاح لهم بعد ذلك خطوات إكمال إجراءات قبولهم، حيث إن نهاية تأكيد القبول الإلكتروني سيكون يوم الثلاثاء 1/ 8/ 2023م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولذا في حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة فإنه سوف يتم إلغاء طلب القبول نهائيًا، مشيرًا إلى أن الطلبة الذين تم قبولهم في رغبة غير مفضلة لهم، بأن عليهم تأكيد القبول في حال أرادوا أن يتم قبولهم فيها، أو الاستمرار في المنافسة على الترقية للقبول في رغبة أخرى مع الدفعة اللاحقة، وذلك في حال توفر مقاعد شاغرة، وحتى لا يتم استبعادهم نهائيًا من القبول في الجامعة.