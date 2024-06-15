بتزيين الطرق والميادين.. "أمانة نجران" تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

وبيّن أن الأمانة أعدت خطة متكاملة لأعمال النظافة العامة، وذلك في ساحات الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة إلى تكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحال التجارية والمطابخ والمطاعم ومحال بيع الحلويات، ومحال الحلاقة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أمانة المنطقة والبلديات في الحفاظ على المرافق العامة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940.