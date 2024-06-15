بتزيين الطرق والميادين.. "أمانة نجران" تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

أنهت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تزيين الطرق والميادين بمدينة نجران ومحافظاتها، وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أنه تم تزين أعمدة الإنارة ولوحات التهنئة بالعيد في الشوارع والميادين العامة، والطرق والمداخل الرئيسة لمدينة نجران ومحافظاتها، إضافة إلى تجهيز الحدائق العامة وصيانتها، وتهيئة 103 حدائق عامة، و9 متنزهات، و38 ممشى رياضيًا، و21 ساحة بلدية، كما جرى زراعة 37 ألفًا من الزهور والحوليات بالطرق والشوارع والميادين.
وبيّن أن الأمانة أعدت خطة متكاملة لأعمال النظافة العامة، وذلك في ساحات الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة إلى تكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحال التجارية والمطابخ والمطاعم ومحال بيع الحلويات، ومحال الحلاقة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أمانة المنطقة والبلديات في الحفاظ على المرافق العامة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940.