محليات

6 حقائق عن الاكتشاف المبكّر لسرطان الثدي توضّحها "الصحة"

قالت: يزيـد مـن نـسـبـة الشفاء بنسبة 95% ويقلل من عدد الوفيات
6 حقائق عن الاكتشاف المبكّر لسرطان الثدي توضّحها "الصحة"
سبق
سبق

كشفت وزارة الصحة، ممثلة في "صحة القنفذة"، عن 6 حقائق عن الاكتشاف المبكّر لسرطان الثدي.

وأوضحت "صحة القنفذة"، عبر حسابها على "تويتر"، أن من حقائق الاكتشاف المبكّر لسرطان الثدي، أنه يزيـد مـن نـسـبـة الشفاء بنسبة 95%.

وأضافت: "يـكـون الـعـلاج أسرع وأسهل، حيث يبدأ مبكراً وقـبـل انـتـشـار الـمـرض، كما يقلل الاكتشاف المبكّر مـن عـدد الوفيـات".

وتابعت: "غير مريح لبعض السيدات، وهذا طبيعي ويستمر فقط لـدقـائـق"، لكنه "آمـن لأن جرعة الأشعة ضئيلة".

واختتمت تقول، ووفق ما جاء في "إنفوجرافيك" عبر حسابها بتويتر: "من عمر 40 سنة يجب القيام بالفحص الدوري بالماموغرام".

صحة القنفذة
سرطان الثدي
وزارة الصحة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org