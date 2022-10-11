6 حقائق عن الاكتشاف المبكّر لسرطان الثدي توضّحها "الصحة"

كشفت وزارة الصحة، ممثلة في "صحة القنفذة"، عن 6 حقائق عن الاكتشاف المبكّر لسرطان الثدي.
وأوضحت "صحة القنفذة"، عبر حسابها على "تويتر"، أن من حقائق الاكتشاف المبكّر لسرطان الثدي، أنه يزيـد مـن نـسـبـة الشفاء بنسبة 95%.
وأضافت: "يـكـون الـعـلاج أسرع وأسهل، حيث يبدأ مبكراً وقـبـل انـتـشـار الـمـرض، كما يقلل الاكتشاف المبكّر مـن عـدد الوفيـات".
وتابعت: "غير مريح لبعض السيدات، وهذا طبيعي ويستمر فقط لـدقـائـق"، لكنه "آمـن لأن جرعة الأشعة ضئيلة".
واختتمت تقول، ووفق ما جاء في "إنفوجرافيك" عبر حسابها بتويتر: "من عمر 40 سنة يجب القيام بالفحص الدوري بالماموغرام".