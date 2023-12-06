"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح نشطة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة القنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد القنفذة والليث والطائف شبورة مائية حتى الساعة الثامنة صباحًا.