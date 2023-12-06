"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح نشطة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف وتبوك والشمالية والشرقية وعسير.
وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة القنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد القنفذة والليث والطائف شبورة مائية حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف ضبابًا وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وشبورة مائية على دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة تبوك شبورة مائية وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة المعظم وتيماء والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد شبورة مائية وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والظهران ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد الحدود الشمالية أيضًا شبورة مائية وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد وعرعر، وضبابًا على طريف، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد شبورة مائية وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.