"الزعاق": الرطوبة الصادرة من بحر العرب تتحول لسحب ماطرة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن زُرقة السماء تدل على شدة البرد في موسم الأزيرق، وخفوت الأشياء دلالة على كثافة غبار موسم الغبيري، على جازان ورياح البوارح وعلى بلدان الخليج، والدوائر المحيطة حول القمر تدل على كثافة الرطوبة بموسم المرزم والكليبين وسهيل، في يوليو وأغسطس وسبتمبر، وخلال هذه الأيام تشتد الرطوبة على بلدان الخليج والسواحل الغربية للسعودية.