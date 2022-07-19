"الزعاق": الرطوبة الصادرة من بحر العرب تتحول لسحب ماطرة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن زُرقة السماء تدل على شدة البرد في موسم الأزيرق، وخفوت الأشياء دلالة على كثافة غبار موسم الغبيري، على جازان ورياح البوارح وعلى بلدان الخليج، والدوائر المحيطة حول القمر تدل على كثافة الرطوبة بموسم المرزم والكليبين وسهيل، في يوليو وأغسطس وسبتمبر، وخلال هذه الأيام تشتد الرطوبة على بلدان الخليج والسواحل الغربية للسعودية.
وأضاف الزعاق على حسابه بتويتر، أن بحر العرب والخليج العربي ينشط هذه الأيام في تصدير الرطوبة، فتتحول إلى سحب ماطرة على بعض دول الخليج وسحب عابرة على السعودية.
وأكمل أن هذه السحب يسميها العامة "السحب العكسية" لأنها تأتي من الشرق، ويسمونها كذلك "السحب الكاتمة" لأنها تكتم الأجواء فترفع الإحساس بدرجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها.