4 مئوية.. هذه المدينة تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 30 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، جدة والقنفذة 28 درجة ومكة المكرّمة وينبع 27 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 4 مئوية، تليها عرعر والقريات 5 درجات، وسكاكا ورفحاء 6 مئوية، وحائل 7 مئوية، والمجمعة والرياض وأبها والباحة وحفر الباطن والأحساء 8 مئوية.