عن تتويجنا بـ"الجائزة الذهبية".. "السليمان": العالم يحتفي بالسعودية كأكثر الوجهات الحديثة الجاذبة للسياح في عام 2023

ويرصد "السليمانُ" تناولَ كبرى الصحف لمشاريعنا السياحية، ويقول: "فمن مجلة "كوندي ناست" الأمريكية الرائدة في مجال السفر والسياحة، وزميلتها ومواطنتها "ترافيل أند ليجر"، المتخصصة في نفس المجال، مرورًا بمجلة "واندرلاست" البريطانية المعروفة، وصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الشهيرة، وملحقها الأسبوعي "مدام فيغارو"، وصولًا إلى "بلومبيرغ" إحدى أشهر المؤسسات الإعلامية في العالم؛ كانت السعودية حاضرة بقوة بين كل تلك المنصَّات الكبرى وغيرها خلال الأسابيع الماضية، من خلال تقارير وموضوعات وإشارات إلى الوجهات السعودية الأشهر والأبرز؛ مثل العلا، ومشروع البحر الأحمر، وجدة التاريخية، والشواطئ، والمنتجعات، والطبيعة، والبيئة، والعديد من الاهتمامات والوجهات والمقومات السياحية الأخرى التي كانت جميعها محل إشادة وإعجاب، بل وترويج لزيارتها، وحثّ القراء والمتابعين على الاستمتاع بها وخوض تجارب سياحية فيها".