"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المكلفين من قطاع الأعمال لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

وحثّت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني "zatca.gov.sa"، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية "ZATCA"؛ وذلك تجنُّبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% بحد أدنى و25% بحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.