"الغذاء والدواء": 6499 زيارة للمنشآت الغذائية خلال مارس رصدت 192 مخالفة

وأوضحت الهيئة أنها نفّذت (3541) زيارة لمنشآت غذائية، و(568) زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و(2358) زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت (24) منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، كما جرى إيقاف خطَيْ إنتاج، وإتلاف (24.055) كجم.