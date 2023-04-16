"الغذاء والدواء": 6499 زيارة للمنشآت الغذائية خلال مارس رصدت 192 مخالفة

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6499 زيارة في شهر مارس من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها؛ رصدت خلالها (192) مخالفة.
وأوضحت الهيئة أنها نفّذت (3541) زيارة لمنشآت غذائية، و(568) زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و(2358) زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت (24) منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، كما جرى إيقاف خطَيْ إنتاج، وإتلاف (24.055) كجم.
ونفّذت الهيئة (1035) جولة رصد وتقصٍ للتحرّي عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات، مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغ خلال شهر مارس (44.139) إرسالية، وتمّ رفض (376) إرسالية.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".