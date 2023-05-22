عملية منظار بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي تنقذ ثلاثينية حاملًا في توأم من ورم بحجم 10 سم بالمبيض

وقال الدكتور فلمبان: إن المريضة راجعت المستشفى وهي تشتكي من آلام بالبطن، والظهر والقيء، وأُخضِعت فور وصولها لعدة فحوصات دقيقة، أهمها التصوير بالأشعة فوق الصوتية "السونار"، بالإضافة إلى تحاليل الدم المخبرية، فأظهرت النتائج وجود ورم والْتواء بالمبيض، كما كشفت الأشعة فوق الصوتية عن وجود حمل بتوأم تعدى الشهر الثالث، فأخضع الفريق الطبي الحالة لدراسة متأنية؛ بغرض الوصول إلى خطة علاجية تُمَكنه من استئصال الورم بشكل كامل مع المحافظة على المبيض والجنينين ودون حدوث مضاعفات؛ فتم بدايةً تقييم حالتها من قِبَل فريق التخدير، للتأكد من أنها لائقة طبيًّا للعملية.. وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، خضعت المريضة لعملية منظار متقدمة عبر فتحات صغيرة لا تتجاوز ٥ ملم، وقد مضت العملية -ولله الحمد- بصورة سلسلة ودون أي مضاعفات، كما أن هذا التدخل الجراحي ساهم في الحفاظ على صحة الأم والأجنة، وبدأت حالة المريضة في التحسن بوتيرة سريعة، واختفت كل الأعراض التي كانت تعاني منها بعد العملية، وأكدت نتيجةُ تحليل العينة فيما بعد أن الورم حميد، وأيضًا بيّنت الأشعة فوق الصوتية أن الجنين بخير ووضع مستقر، وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، بعد يومين أمضتها منومة قيد المراقبة ومحاطة بالعناية الطبية الحثيثة.