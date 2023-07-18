السعودية تتعاقد مع تركيا للاستحواذ على طائرات مسيَّرة

وقال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي على تويتر، "بتمكين ودعم سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ سُعدت اليوم، بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع معالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا السيد ياشار غولر، والتي تأتي تتويجاً لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري".