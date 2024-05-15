"التعاون الإسلامي" في الذكرى الـ76 لنكبة فلسطين: لا تزال هذه الذكرى علامة قاتمة في الضمير الإنساني

وقالت المنظمة في بيان صدر بهذه المناسبة: "إن هذه الذكرى السادسة والسبعين لنكبة فلسطين الأليمة؛ لا تزال تداعياتها تتوالى على نحو غير مسبوق من خلال جرائم القتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية؛ نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، والذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 35 ألف شهيد ونحو 79 ألف جريح غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن".