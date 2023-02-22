"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقيةً بشأن جراحات القلب بالمكلا بأكثر من 31 مليون ريال

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا مع مؤسسة أمراض القلب الخيرية "مركز نبض الحياة"؛ لتنفيذ البرامج التطوعية في مجال أمراض وجراحات القلب في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 4.900 فرد، بقيمة تجاوزت 31 مليون ريال سعودي، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.