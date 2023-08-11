إغاثي الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في السودان ولبنان

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 9 أطنان من السلال الغذائية في محلية بورتسودان بولاية الأحمر في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.