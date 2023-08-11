إغاثي الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في السودان ولبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية السودان، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.
وجرى أمس الأول توزيع 30 طنًا من السلال الغذائية في محلية كرري التابعة لولاية الخرطوم استفاد منها 3.239 فردًا من الفئات النازحة.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 9 أطنان من السلال الغذائية في محلية بورتسودان بولاية الأحمر في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.
وفي السياق، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ويقوم المشروع بتوزيع 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف والقاطنين في شمال لبنان.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 حقيبة مدرسية مزودة بالمواد القرطاسية في إقليم توجدير بجمهورية الصومال، استفاد منها 1.000 فرد، ضمن مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لدعم القطاع التعليمي في الدول ذات الاحتياج وتعزيز البيئة التعليمية وتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية للطلاب والطالبات.