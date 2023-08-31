هيئة المسرح تفتتح التسجيل للمشاركة بالمرحلة الـ4 من "المسرح المدرسي"

وكانت المبادرة قد انطلقت في الربع الأخير من العام الماضي بالشراكة بين الوزارتين، وبالتعاون مع جامعة "موناش" الأسترالية وعمِلت في مراحلها الثلاث الأولى على تدريب المشاركين عبر برنامج تدريبي مكثف لمدة أسبوعين، تَلَتْهُ جلساتُ توجيهٍ وإرشادٍ افتراضية، ثم أسبوعٌ لاستكمال التدريب المكثَّف الحضوري، وأسبوعٌ أخير لزيارات دعم المدارس؛ وذلك بهدف تمكينِهم من الإشراف على الأنشطة المسرحية، وتدريب الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية وفق منهجٍ التدريب.