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اليمن.. مشروع الإمداد المائي يضخّ 800 ألف لتر مياه في الحديدة خلال أسبوع
9.800 فرد استفادوا من الخدمات المقدمة بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وشهدت الفترة من 31 مايو حتى 6 يونيو 3023م، ضخّ 441.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخّ 441.000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 33 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء عمليتين لتجفيف مياه الصرف الصحي؛ حيث استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.