اليمن.. مشروع الإمداد المائي يضخّ 800 ألف لتر مياه في الحديدة خلال أسبوع

وشهدت الفترة من 31 مايو حتى 6 يونيو 3023م، ضخّ 441.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخّ 441.000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 33 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء عمليتين لتجفيف مياه الصرف الصحي؛ حيث استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.