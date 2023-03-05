بدأ حياته المهنية مراسلًا صحفيًا.. تعرّف على سيرة وزير الإعلام الجديد سلمان الدوسري

بدأ وزير الإعلام الجديد سلمان بن يوسف بن علي الدوسري (55 سنة) @SalmanAldosary الذي صدر الأمر الملكي اليوم بتعيينه وزيرًا للإعلام حياته المهنية في 1998م، مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مراسلًا في صحيفة "الاقتصادية"، ثم في صحيفة "الشرق الأوسط"، واستمر بالعمل في المجموعة حتى ترأس "الاقتصادية" في 2011م.
ثم ترأس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" في 2014، كما ترأس تحرير مجلة "المجلة" ومجلة "الرجل"، وهو عضو مجلس تحرير لقناتي "العربية" و"الحدث".
وفي مايو 2021، منحه الملك سلمان بن عبدالعزيز وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، وهو حاصل على البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد، وقام بتغطية مناسبات عديدة محلية وإقليمية ودولية وكتب العديد من المقالات السياسية.