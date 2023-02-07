"أمير الشرقية": رجال الدفاع المدني نذروا أنفسهم للقيام بالمهام الخطرة.. والتوعية ضرورية

وبيّن أن رجال الدفاع المدني يحصلون، ولله الحمد، على أعلى درجات التدريب والممارسة وأيضاً المتابعة من قيادتهم في كل وقت من أجل إتقان المهمة، ويقومون بكثير من العمليات الفرضية التي تجعل جاهزيتهم عالية، مشيرا إلى أن "هناك حقيقة تنطبق على جميع قطاعات الأمن وليس فقط الدفاع المدني، وهو عامل "المفاجأة" فليس هناك أي تحذير قبل أن تحدث أي من هذه المفاجآت، ودائماً هذه المفاجآت ليست سارة، كما يعرف رجال الأمن، ولكن يجب على الجميع التعامل معها بكل ما لديهم من خبرة وتدريب وتعليم وبذل أغلى ما يملك الانسان وهو النفس من أجل تحقيق المهمة وإنجازها على أكمل وجه، ونحن نحييهم نعم، ونفتخر بهم، ونشعر بما يشعرون، وأعلم أنهم وضعوا عندما التحقوا بهذا القطاع "أرواحهم على أكفهم" لإنقاذ ومساعدة وعون كل مَن يحتاج إلى عون ومساعدة، فأجره على الله قبل أي أحد".