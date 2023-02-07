"أمير الشرقية": رجال الدفاع المدني نذروا أنفسهم للقيام بالمهام الخطرة.. والتوعية ضرورية

أكّد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله"، وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "حفظه الله"، وحرص وزير الداخلية، قدّموا كل الدعم لرجال الدفاع المدني بما فيها أحدث التجهيزات والآليات والتقنيات، لمساعدتهم على تنفيذ مهامهم كافة بإتقان واحترافية.
جاء ذلك خلال استضافة أمير المنطقة، مساء أمس الإثنين، أعيان ووجهاء ومسؤولي الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية في المجلس الأسبوعي (الاثنينية)، ومنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية يتقدمهم مدير الدفاع المدني اللواء عجّاب بن سدحان الحربي.
وقال موجهاً حديثة لمنسوبي الدفاع المدني: "أدرك ويدرك الجميع أن رجال الدفاع المدني يعملون في بيئة خطرة، وهم رجال نذروا أنفسهم للقيام بإنقاذ الروح البشرية أياً كان تصنيفها، فشكراً لهم جميعاً على ما يقدمونه، والجميع يشعر بالفخر على ما نراه منكم من إنجازات، حيث تجاوزت المستهدفات، وهذا يسجل لكم قيادة وضباطاً وصف ضباط وجنوداً، فبارك الله فيكم ونقول لكم باسم الجميع على هذا الطريق أكملوا مسيرتكم وموفقين ترعاكم عناية الله -عزّ وجلّ-، وبمشيئة الله، ستجدون ما تقدمونه من أعمال خيرة في ميزان أعمالكم".
وأعرب أمير الشرقية عن سعادته بافتتاح مزيدٍ من مراكز الدفاع المدني في المنطقة، لافتاً إلى أن: "الكوارث سواء كانت طبيعية أو صناعية أو حرائق أو غرقاً أو إسعافاً، كلها تتطلب مجهودات الدفاع المدني، ورأينا اليوم الزلزال الذي حدث في إحدى الدول الإسلامية، ونقول الحمد لله على قضاء الله وقدره خيره وشره، والقدر كله خير ليس فيه شر، وندعو للموتى بالرحمة إن شاء الله، وللناجين والمصابين بالعافية والسلامة، وفي مثل هذه المواقف سنجد أن رجال الدفاع المدني هم من يباشرون هذه المهمة، ويقع على عواتقهم إنقاذ الأرواح والممتلكات".
وأضاف: الضحايا والمصابون بشر وقلوبنا مع البشر في أي مكان في العالم، ورجال الدفاع المدني لا يعرفون إلا بالشدائد ونحن نراهم في كل المواقف الصعبة وفي كل الأماكن الخطرة لا يفكرون إلا في إنقاذ الروح البشرية بغض النظر عن الجنسية أو الشكل، رغم ما يتعرضون له من مخاطر".
وبيّن أن رجال الدفاع المدني يحصلون، ولله الحمد، على أعلى درجات التدريب والممارسة وأيضاً المتابعة من قيادتهم في كل وقت من أجل إتقان المهمة، ويقومون بكثير من العمليات الفرضية التي تجعل جاهزيتهم عالية، مشيرا إلى أن "هناك حقيقة تنطبق على جميع قطاعات الأمن وليس فقط الدفاع المدني، وهو عامل "المفاجأة" فليس هناك أي تحذير قبل أن تحدث أي من هذه المفاجآت، ودائماً هذه المفاجآت ليست سارة، كما يعرف رجال الأمن، ولكن يجب على الجميع التعامل معها بكل ما لديهم من خبرة وتدريب وتعليم وبذل أغلى ما يملك الانسان وهو النفس من أجل تحقيق المهمة وإنجازها على أكمل وجه، ونحن نحييهم نعم، ونفتخر بهم، ونشعر بما يشعرون، وأعلم أنهم وضعوا عندما التحقوا بهذا القطاع "أرواحهم على أكفهم" لإنقاذ ومساعدة وعون كل مَن يحتاج إلى عون ومساعدة، فأجره على الله قبل أي أحد".
واختتم أمير الشرقية، بقوله "هناك نقطة مهمة تخص الوعي المجتمعي بأهمية أعمال الدفاع المدني، لذلك أتمنى من المواطنين والمقيمين أن يفسحوا لهم الطريق، حيث يلاحظ تعطل بعض الآليات من الوصول بسبب عدم امتثال بعض السائقين لإفساح الطريق وهم قلة، وأتمنى من وسائل الإعلام أن يركزوا على هذا الأمر وان ينصحوا جميع السائقين عندما يسمعون الأصوات أو الصافرات سواء كانوا الدفاع المدني أو الشرطة أو المرور أو الإسعاف أن يعلموا أنهم في مهمة وليسوا في نزهة، وبالتالي نرجو من الجميع أن يفسحوا الطريق بما يستطيعون حتى تمر هذه الآليات، لأن كل لحظة وكل دقيقه مهمة لإنقاذ روح ومساعدة من يحتاج إلى المساعدة".
من جهته قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجّاب بن سدحان الحربي، شكره لأمير المنطقة الشرقية على استضافة منسوبي الدفاع المدني في مجلس الإثنينية.
وقال في كلمته: يتشرّف اليوم منسوبو الدفاع المدني أن يكونوا ضيوفاً في مجلسكم العامر، مثمّنين رعايتكم وتفضلكم بتدشين المراكز المحدثة والمشاريع التطويرية لبعض المقرات وإدخال آليات نوعية في الخدمة بالمنطقة.
وتابع الحربي، يأتي إحداث أربعة مراكز جديدة للدفاع المدني ضمن أدوات تنفيذ الاهداف الاستراتيجية في زيادة انتشار خدمات الدفاع المدني وهذه المراكز هي مركز أحد بمدينة الدمام -مركز حي جلموده بمحافظة الجبيل- مركز حي الصواري بمحافظة الخُبر ومركز الغويبة بمحافظة الأحساء".
وبيّن اللواء الحربي؛ أن " المشاريع التطويرية للمقار نموذج لأدوات تحسين بيئة العمل، وهي تشمل انشاء مبنى مركز الدفاع المدني بيبرين التابع لمحافظة الاحساء ضمن مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية، ومقر مركز الدعم والإسناد بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الدمام، وتطوير مبنى ادارة الشؤون الفنية المركزية بالمنطقة الشرقية، وتحسين ورش الصيانة وتطوير مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية".
وأوضح أن "المحافظة على الأرواح والممتلكات مسؤولية تولتها المديرية العامة للدفاع المدني وهذه الأمانة العظيمة أوجبت على جميع منسوبي الجهاز العمل على أدائها بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وفقاً لأهداف إستراتيجية وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني ضمن مرتكزات وزارة الداخلية ومحاور رؤية المملكة 2030".
وأشار إلى أن أهم الأهداف الإستراتيجية للمديرية العامة للدفاع المدني والهدف الخامس منها وهو رفع مستوى السلامة العامة والتي يؤكد أمير المنطقة الشرقية بتوجيهاته السديدة بالعمل على تحقيقه بدراسة ورصد ارتفاع الحوادث التي وقعت بمستودعات المنطقة الشرقية، وصدر توجيهه بتشكيل لجنة من 13 جهة حكومية وقفت على أكثر من 2211 مستودعاً ومازالت أعمال الحملة مستمرة وأسهمت إجراءات الجولات الميدانية لهذه اللجنة في خفض عدد ونسبة حوادث الحريق من 141 حادثاً في 2020 إلى 25 حادث في 2022 بما نسبته 83%".
ثم دشن أمير المنطقة في نهاية اللقاء مركز الدفاع المدني الجديد وأعمال تطوير مبنى ادارة الشؤون الفنية المركزية بالمنطقة الشرقية وتحسين ورش الصيانة وتطوير مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية.
حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من المسؤولين وعدد من أعيان وأهالي المنطقة الشرقية.