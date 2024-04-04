مجموعة "إيلاف" تقيم حفل إفطارها السنوي

يُذكر أن مجموعة "إيلاف" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تم تأسيسها قبل أكثر من 40عامًا، وتمتلك فنادق في كل من جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دوليًا، لاسيما في الدول الإسلامية، في ظل ريادتها في توفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، كما تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة، ولديها موظفين يتمتعون بمهارات عالية.