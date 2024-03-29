شاهد من الجو.. أمطار جبل عرنان وساحوت تمتزج بالأشعار في تيماء

يُذكر أن جبل عرنان يحفل بشهرة كبيرة منذ القِدم، حيث ذكره الكثير من الشعراء في قصائدهم، ومنهم تميم بن أبي الذي قال "مِنْ رَمْلِ عِرْنَانَ أَوْ مِنْ رَمْلِ أَسْنُمَةٍ * جَعْدِ الثَّرَى بَاتَ في الأَمْطَارِ مَدْجُونَا".