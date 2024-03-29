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شاهد من الجو.. أمطار جبل عرنان وساحوت تمتزج بالأشعار في تيماء
وثقتها عدسة "سعد الكايد" جنوب شرق المحافظة.. وشهرة الجبل حاضرة
وثقت عدسة المصور سعد الكايد الأمطار المتوسطة التي هطلت اليوم الجمعة، على جنوب شرق محافظة تيماء.
وأظهرت الصور التي وثقها المصور جوياً، هطول الأمطار على جبل عرنان ومركز ساحوت شرق المحافظة.
يُذكر أن جبل عرنان يحفل بشهرة كبيرة منذ القِدم، حيث ذكره الكثير من الشعراء في قصائدهم، ومنهم تميم بن أبي الذي قال "مِنْ رَمْلِ عِرْنَانَ أَوْ مِنْ رَمْلِ أَسْنُمَةٍ * جَعْدِ الثَّرَى بَاتَ في الأَمْطَارِ مَدْجُونَا".