تحت شعار "تمورنا بركة".. تدشين فعاليات موسم تمور المدينة المنورة

وصاحب الفعاليات إقامة معرض ضم 74 منفذ بيع لعرض منتجات تمور المدينة المنورة بمشاركة 14 أسرة منتجة، إضافة إلى 16 منفذًا للشركات والمصانع، و26 منفذ بيع للمزارعين، و10 مواقع نقاط بيع للصناعات التحويلية، وركنًا خاصًّا بالعجوة تحت مسمى: الذهب الأسود، وذلك بمشاركة أمانة المدينة المنورة، وصندوق التنمية الزراعية، ووزارة التجارة، والمؤسسة العامة للري، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وإدارة الإنتاج العضوي، والغرفة التجارية، والبريد السعودي "سبل"، والقطاع المصرفي.