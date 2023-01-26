عاجلة وطارئة.. عمليات قلب مفتوح تُنقذ 51 مريضًا بالجوف

وبيّنت أن العمليات التي أجريت تنوعت ما بين زراعة شرايين، وتبديل صمامات، وإزالة أورام نادرة من القلب؛ مشيرة إلى أن المركز قدّم خدمات علاجية، ووقائية، وإسعافية تخصصية، عبر أقسام العيادات الخارجية لـ6536 مراجعًا خلال العام 2022م.