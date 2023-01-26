عاجلة وطارئة.. عمليات قلب مفتوح تُنقذ 51 مريضًا بالجوف

تَمكن أطباء القلب في منطقة الجوف -بفضل الله- من إنقاذ حياة 51 مريضًا، من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح عاجلة وطارئة تكللت جميعها بالنجاح.
وأوضحت "صحة الجوف"، أن عمليات القلب المفتوح التي أجريت للمرضى، وصلت لأقسام الطوارئ كحالات طارئة وإنقاذ حياة، ويتم التعامل معها بحسب البرتوكولات الطبية المعتمدة لعلاج مثل هذه الحالات.
وبيّنت أن العمليات التي أجريت تنوعت ما بين زراعة شرايين، وتبديل صمامات، وإزالة أورام نادرة من القلب؛ مشيرة إلى أن المركز قدّم خدمات علاجية، ووقائية، وإسعافية تخصصية، عبر أقسام العيادات الخارجية لـ6536 مراجعًا خلال العام 2022م.
وأكدت "صحة الجوف" أن الأطباء تمكنوا من إجراء 1237 تدخلًا طبيًّا لإجراء قسطرة القلبية، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاجية لـ(959) في أقسام العناية القلبية، وجرى تقديم خدمات علاجية لـ541 حالة في أقسام التنويم، كما تم عمل منظار لـ53 حالة، وإجراء 2184 حالة تصوير قلب للكبار، وتقديم خدمات تخصصية لـ(1631) لتخصص الأطفال.