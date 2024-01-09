"سلمان بن سلطان" يؤكد أهمية الاعتناء بمصلحة المدينة المنورة وسكانها وزوّارها

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية الحرص على الاعتناء بكل ما من شأنه مصلحة منطقة المدينة المنورة وسكانها وزوارها الكرام، والعمل على إشراك الجميع، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة في ظل الرعاية والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة -حفظهما الله- لمناطق بلادنا العزيزة كافة، التي تأتي في إطار السعي لدعم مستهدفات جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والبلدية التي تُعدُّ شاهدة على عناية قيادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
جاء ذلك بعد استقبال أمير المدينة المنورة مساء أمس الثلاثاء في جلسته الأسبوعية بالقصر الحكومي أصحاب الفضيلة والمعالي وأعيان المنطقة، وجمعًا من المواطنين.
وفي مستهل الجلسة رحّب سموه بالجميع، وأشار إلى ما تحظى به المدينة المنورة من مقومات دينية وثقافية وتاريخية، إضافة إلى الممكنات الاقتصادية المميزة التي تتمتع بها المنطقة، مؤكدًا أهمية الاستثمار الأمثل لهذه المنظومة، بما يثري تجربة الزائر، ويُظهر ملامح التطور والنمو الذي تشهده المنطقة.
وخلال الاستقبال جرى تبادُل الأحاديث المتعلقة بشؤون المنطقة، كما استمع إلى عدد من مداخلات الحضور في مختلف المجالات.
وفي ختام الجلسة دعا أمير منطقة المدينة المنورة المولى -عز وجل- أن يسدد خطى القيادة الرشيدة -حفظهما الله- لكل خير، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.