"سلمان بن سلطان" يؤكد أهمية الاعتناء بمصلحة المدينة المنورة وسكانها وزوّارها

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية الحرص على الاعتناء بكل ما من شأنه مصلحة منطقة المدينة المنورة وسكانها وزوارها الكرام، والعمل على إشراك الجميع، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة في ظل الرعاية والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة -حفظهما الله- لمناطق بلادنا العزيزة كافة، التي تأتي في إطار السعي لدعم مستهدفات جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والبلدية التي تُعدُّ شاهدة على عناية قيادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.