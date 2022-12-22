ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالرياض والمدينة

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 15 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية المصرية، و3 مقيمين من الجنسيات الفلبينية واليمنية، والبنجلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.