استشاريو مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب يعملون على مدار الساعة خلال العيد

وسيتم الاستمرار بتفعيل العديد من الخدمات؛ من أبرزها خدمة "الحبيب لايف كير"، التي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب، من أي مكان وعلى مدار الساعة، والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد، وخدمة التدخل السريع "RRT"، التي يقوم عليها فريق طبي متمكن للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، بالإضافة إلى خدمة إعادة صرف الوصفات الطبية عبر التطبيق من المنزل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى خلال أيام العيد.