استشاريو مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب يعملون على مدار الساعة خلال العيد

أكدت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أن استشاريي مستشفياتها ومراكزها الطبية بالرياض والقصيم والخبر ودبي، يعملون طوال أيام عيد الفطر المبارك، وستكون الأطقم الطبية متواجدة لاستقبال المرضى والمراجعين على مدار الساعة؛ حيث تعمل أقسام الطوارئ والأشعة والمختبرات 24 ساعة يوميًّا في كل التخصصات.
وسيقوم استشاريو المستشفيات خلال فترة العيد بتقديم كل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى والمراجعين بأعلى وأجود الخدمات، عبر فروعها المتواجدة بالعليا والريان والتخصصي والسويدي والقصيم والخبر ودبي، بالإضافة إلى مراكز الدكتور سليمان الحبيب بالحي الدبلوماسي وحي النخيل بالمدينة الرقمية، كما سيتم رفع حالة التأهب القصوى في أقسام الطوارئ والعناية الحرجة؛ بحيث تكون على أتم الاستعداد لاستقبال مختلف الحالات المرضية الخطرة وعلى مدار الساعة، وتحديدًا مصابي الحوادث والأزمات القلبية وهبوط الدورة الدموية والغيبوبة وارتفاع وانخفاض ضغط الدم المفاجئ، وحالات الإغماء والجلطات الدماغية، وكذلك حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة.
وسيتم الاستمرار بتفعيل العديد من الخدمات؛ من أبرزها خدمة "الحبيب لايف كير"، التي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب، من أي مكان وعلى مدار الساعة، والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد، وخدمة التدخل السريع "RRT"، التي يقوم عليها فريق طبي متمكن للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، بالإضافة إلى خدمة إعادة صرف الوصفات الطبية عبر التطبيق من المنزل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى خلال أيام العيد.