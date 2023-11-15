الحصيني: المطرية الثالثة مستمرة خلال الـ36 ساعة المقبلة

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: حسب النماذج العددية للطقس متوقع استمرار الحالة الممطرة #الثالثة_لوسم_١٤٤٥هـ خلال ٣٦ ساعة القادمة -إن شاء الله- من اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس 2 جمادى الأولى 1445هـ على أجزاء من مناطق: (مكة، والقصيم، والرياض، والشرقية، والجوف، والشمالية، وحائل، والعراق، والكويت، والبحرين، وقطر).
وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد، مع فرصة سيول غزيرة على أجزاء من بين الليث ومكة وشرق جدة، وعلى شرق العراق وشمال الكويت، وتمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، وتظل هذه توقعات حتى تقع ولعل الواقع أفضل والله أعلم.