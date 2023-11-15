الحصيني: المطرية الثالثة مستمرة خلال الـ36 ساعة المقبلة

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد، مع فرصة سيول غزيرة على أجزاء من بين الليث ومكة وشرق جدة، وعلى شرق العراق وشمال الكويت، وتمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، وتظل هذه توقعات حتى تقع ولعل الواقع أفضل والله أعلم.