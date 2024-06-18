كلمة ممثل وفود بعثات الحج تؤكد التطورات المستمرة واهتمام القيادة براحة ضيوف الرحمن

وأثبتت كلمة ممثل البعثات أنه لا يمكن لأي دولة إدارة الحج بكل هذه الكفاءة الاحترافية مثل المملكة، لما اكتسبته من خبرات تراكمية وخطط ناجحة واستعدادات مبكرة تبدأ من نهاية موسم حج كل عام، والقدرة العالية على إدارة الحشود للتفويج والتنقلات وتوفير المعيشة والسكن، فالمملكة تضع على عاتقها سلامة الحج والابتعاد عن توظيف السياسة والمذهبية وما يخدش هذه الشعيرة العظيمة، وقد جاءت كلمة ممثل وفود الحج لتؤيد التعليمات الصادرة عن المملكة بشأن التنبيه بعدم خلط السياسة بالحج.