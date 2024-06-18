كلمة ممثل وفود بعثات الحج تؤكد التطورات المستمرة واهتمام القيادة براحة ضيوف الرحمن

جاءت كلمة ممثل وفود وبعثات الحج، لتعكس التعاون الدائم مع حكومة المملكة والحرص على التنسيق مع وزارة الحج والعمرة من أجل موسم حج آمن، كما أبرزت الكلمة التواصل المستمر مع وزارة الحج والعمرة لتلبية المتطلبات الخدمية والتنظيمية بما يُسهل على الحجاج تأدية مناسكهم بطمأنينة.
وصادقت كلمة ممثل الوفود على التطورات التي يشهدها موسم الحج عامًا تلو العام؛ اهتمامًا من القيادة التي تولي الحج والمشاعر المقدسة حرصها تسهيلًا على الحجاج وتيسيرًا لهم، يضاف لذلك سهولة الإجراءات لمن رغب في تأدية الركن الخامس، وتجنيد القطاعات الأمنية والصحية والخدمية لخدمة ضيوف الرحمن.
وأثبتت كلمة ممثل البعثات أنه لا يمكن لأي دولة إدارة الحج بكل هذه الكفاءة الاحترافية مثل المملكة، لما اكتسبته من خبرات تراكمية وخطط ناجحة واستعدادات مبكرة تبدأ من نهاية موسم حج كل عام، والقدرة العالية على إدارة الحشود للتفويج والتنقلات وتوفير المعيشة والسكن، فالمملكة تضع على عاتقها سلامة الحج والابتعاد عن توظيف السياسة والمذهبية وما يخدش هذه الشعيرة العظيمة، وقد جاءت كلمة ممثل وفود الحج لتؤيد التعليمات الصادرة عن المملكة بشأن التنبيه بعدم خلط السياسة بالحج.