"آفاق خضراء" البيئية تزرع 79 شتلة في ثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي

ضمن فعاليات #أسبوع_البيئة قامت جمعية آفاق خضراء البيئية بصيانة التشجير وتعويض الفاقد من الأشجار صباح اليوم في ثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي وذلك بمشاركة معلمي وطلاب المدرسة وجمعية إرواء الخيرية وذلك بإشراف ومتابعة مدير المدرسة محمد بن علي آل معاطي، حيث تم غرس
وأوضحت هدى العياف المدير التنفيذي للجمعية لـ"سبق"، بأن جمعية آفاق خضراء هي جمعية تطوعية غير ربحية مشيرة بأن إعادة تشجير المجمع بمشاركة الطلاب يأتي ضمن مبادرات الجمعية بالاستفادة من المياه الرمادية في التشجير وقدمت شكرها لإدارة المدرسة والطلاب والمعلمين معربة عن أملها تنفيذ المزيد من المشاريع المستقبلية بالاستفادة من المياه الرمادية لزيادة أعداد الأشجار ورقعة المساحات الخضراء في بلادنا.
وعبر يوسف سحاري من منسوبي المدرسة عن سعادته بتنفيذ هذه المبادرة التي تساهم في الحفاظ على البيئة والاهتمام بالأشجار والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء وفق توجهات الدولة والقيادة الرشيدة حفظها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.
وأوضح الطالب نواف بن عبدالله الغامدي مشرف ميداني بالجمعية ويدرس بثانوية مجمع العليان، بأن تنفيذ مبادرة صيانة التشجير وتعويض الفاقد من الأشجار في ثانوية مجمع الأمير سلطان ومدرسة عطاء بن رباح يأتي ضمن مبادرة المباني الصديقة للبيئة بالاستفادة من المياه الرمادية التي تهدر وتذهب للصرف الصحي فقررنا الاستفادة منها بإعادتها وفلترتها وري الأشجار بها.