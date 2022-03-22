"آفاق خضراء" البيئية تزرع 79 شتلة في ثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي

وأوضحت هدى العياف المدير التنفيذي للجمعية لـ"سبق"، بأن جمعية آفاق خضراء هي جمعية تطوعية غير ربحية مشيرة بأن إعادة تشجير المجمع بمشاركة الطلاب يأتي ضمن مبادرات الجمعية بالاستفادة من المياه الرمادية في التشجير وقدمت شكرها لإدارة المدرسة والطلاب والمعلمين معربة عن أملها تنفيذ المزيد من المشاريع المستقبلية بالاستفادة من المياه الرمادية لزيادة أعداد الأشجار ورقعة المساحات الخضراء في بلادنا.