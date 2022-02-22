"أبا العلا": يوم التأسيس اعتزاز بالوطن وقيادته وتاريخه ووحدته وحضارته الممتدة لأكثر من 3 قرون

رفع أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني عمر بن فارس أبا العلا، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال "أبا العلا": "يوم التأسيس يوم اعتزاز بالوطن وقيادته وتاريخه ووحدته، نحتفل اليوم في ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية وحضارته الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وهو يوم المجد والفخر بمسيرة قيادتنا الرشيدة وبأجدادنا دفعوا أرواحهم فداءً لراية التوحيد، وذكرى بطولات القادة الأساطير ورموز الوطن".

وأضاف: "يأتي‪ ‎يوم التأسيس في 22 فبراير من كل عام تشديدًا من القيادة الرشيدة -حفظها الله- على الجذور الراسخة للدولة، وارتباط المواطنين الوثيق بقيادتهم، وما تحقق من أمن واستقرار وتنمية، وبناء للإنسان حاضرًا ومستقبلاً، أدام الله عز المملكة، وحفظ الله قائدها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهدها الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"