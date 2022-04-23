أبها.. دار الرعاية الاجتماعية تقيم حفل إفطار جماعي لنزلائها المسنين

وأكد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير أن هذا اللقاء بالمسنين يأتي بناء على الاهتمام والحرص على دمج نزلاء الدار من المسنين في المجتمع، ولاسيما في هذه الأيام الفضيلة من الشهر الفضيل. وذكر أن تنظيم البرامج والفعاليات بشكل دائم له الأثر الإيجابي على هذه الفئة الغالية، وهو تأكيد أن المسنين في موقع التقدير والاهتمام والرعاية.