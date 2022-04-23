أبها.. دار الرعاية الاجتماعية تقيم حفل إفطار جماعي لنزلائها المسنين

أقامت دار الرعاية الاجتماعية بأبها حفل إفطار جماعي لنزلائها المسنين، برعاية المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عائض الشهراني. وحضر مأدبة الإفطار أمين أمانة المنطقة الدكتور وليد بن كساب الحميدي، والمدير العام للتعليم بعسير الدكتور أحمد خضران العمري.
وأكد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير أن هذا اللقاء بالمسنين يأتي بناء على الاهتمام والحرص على دمج نزلاء الدار من المسنين في المجتمع، ولاسيما في هذه الأيام الفضيلة من الشهر الفضيل. وذكر أن تنظيم البرامج والفعاليات بشكل دائم له الأثر الإيجابي على هذه الفئة الغالية، وهو تأكيد أن المسنين في موقع التقدير والاهتمام والرعاية.