"أبوطالب" يتفقد الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في جولة بمستشفى ينبع العام
تفقد مدير النطاق الرابع في تجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور رفعت بن عبدالله أبوطالب مستشفى ينبع العام وبعضًا من المراكز وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي والزوار حاثًا جميع الكوادر الصحية العاملة بالقطاع الصحي على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.
وكان في استقباله مدير مستشفى ينبع العام بخيت بن حسن المرواني ومدير إدارة المراكز الصحية بالمحافظة حسين بن عبدالله الحبيشي، حيث قام مدير النطاق الرابع بعددٍ من الجولات التفقدية منها مستشفى ينبع العام شملت أقسام الطوارئ والمرافق الصحية وبعض من المراكز الصحية والمشروعات التطويرية لخدمة المرضى بمحافظة ينبع بهدف متابعة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وحرصًا على تقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي.
وترأس الدكتور أبوطالب اجتماع قيادات المستشفى مطلعًا على الخطط التطويرية والتوسعية وأبرز الملاحظات وسبل تعزيز الخدمة الصحية المقدمة واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين وتفقد الاحتياجات وما تحتاج إليه بيئة العمل ووجه ببذل المزيد من الجهود لخدمة المراجعين.
كما تفقد الدكتور أبوطالب مركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع حيث اطلع بشكل مباشر على آلية استقبال وتقديم الخدمة الوقائية للمسافرين والقادمين كما زار مركز السميري واطلع على سير العمل والتجهيزات الطبية والْتقى القوى العاملة وقدم مدير إدارة المراكز الصحية شرحًا مفصلاً عن سير العمل في أقسام المراكز المختلفة وعمليات التطوير التي شهدتها المراكز.
يُذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي اعتمد مركز صحي السميري بمحافظة ينبع لتقديم خدماته على مدار الـ 24 ساعة وذلك حرصًا على توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى ينبع العام وليصبح أول مركز يعمل على مدار الـ 24 ساعة على مستوى المحافظة.
ويهدف المركز إلى توفير خدمات الرعاية الأولية الطارئة لأهالي المحافظة على مدار 24 ساعة ويشتمل المركز على الفحص البصري والاستقبال وعيادة طبية وعيادتي ضماد وصيدلية كما تم دعم المركز بجميع التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة والكوادر المؤهلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي تجمع المدينة المنورة الصحي للرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسهيلاً للمراجعين والمرضي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة لمراجعي المركز.
من جهة أخرى، استقبل محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة مدير النطاق الرابع بتجمع المدينة الصحي الدكتور رفعت بن عبدالله أبوطالب بحضور مدير مستشفى ينبع العام بخيت حسن المرواني حيث ناقشوا تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع الكفاءة التشغيلية بمحافظة ينبع ومراكزها فيما أعرب الدكتور أبوطالب عن شكره لمحافظ ينبع لما يحظى به القطاع الصحي بينبع من متابعة مباشرة من قِبل سعادته لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة.