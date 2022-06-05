"أبوطالب" يتفقد الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في جولة بمستشفى ينبع العام

وكان في استقباله مدير مستشفى ينبع العام بخيت بن حسن المرواني ومدير إدارة المراكز الصحية بالمحافظة حسين بن عبدالله الحبيشي، حيث قام مدير النطاق الرابع بعددٍ من الجولات التفقدية منها مستشفى ينبع العام شملت أقسام الطوارئ والمرافق الصحية وبعض من المراكز الصحية والمشروعات التطويرية لخدمة المرضى بمحافظة ينبع بهدف متابعة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وحرصًا على تقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي.