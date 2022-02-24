"أبو عباة": يوم التأسيس ذكرى خالدة في حياتنا لأنها نواة الدولة السعودية الحديثة

قال مدير تنمية الموارد بجمعية "عناية" عبد العزيز بن محمد أبو عباة: إن "يوم التأسيس" هو ذكرى خالدة في حياتنا؛ لأنها كانت نواة للدولة السعودية الحديثة.

وأضاف: المملكة العربية السعودية لم تنهض بعد توفيق الله -عز وجل- إلا بجهاد الرجال الشجعان الأوائل الذين مهروا دماءهم رخيصة من أجل تأسيس كيان قوي يكون له شأن ومكانة عظيمة بين الدول، فكانت المملكة التي لم تأت إلا بعزم الرجال الذين تجاوزوا التحديات الكبيرة التي واجهت مسيرتها المباركة.

وتابع قائلًا: "ما تشهده المملكة من نهضة شاملة في كل المجالات هو نتاج طبيعي لمجاهدات الأوائل من الرجال، ومن هؤلاء الرجال الإمام محمد بن سعود الذي وحد الجزيرة العربية التي كانت ترزح في جاهلية عمياء يأكل القوي فيها الضعيف، وقبائل متناحرة لا هم لها سوى القضاء على القبيلة الأخرى والاستيلاء على ممتلكاتها.

ولم تكن لهذه القبائل أن تتوحد إلا تحت راية واحدة تقوم على أساس الدين والعدل، فالتقت إرادة الإمام محمد بن سعود الذي كان يحلم بتأسيس دولة قوية تسهم في توحيد أطراف الجزيرة ويسود فيها حكم القانون، ووضع حد للفرقة والشتات في ظل هيمنة وسيطرة أعداء الأمة على معظم الدول الإسلامية والعربية وسعيهم للسيطرة على الجزيرة العربية والاستيلاء على ثرواتها؛ مع رغبة المصلح الديني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي رفع لواء التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والخرافة التي كانت سائدة في الجزيرة العربية، بسبب انتكاسة الفطرة وعودة الناس لعبادة القبور والطواف حولها، والذي كان هو أيضاً يحلم بدولة تحمي العقيدة؛ فاتحد السيف مع العلم فكانت الدولة السعودية الأولى العام 1139هـ، 1727م، والتي كانت منارة ورمزًا للبطولات وإلهامًا لكل من يحلم بدولة رشيدة تعمر الأرض بقيم السماء والاستفادة من علوم العصر في البناء والتعمير والرفاهية.

وبعد أن استتب الأمر للإمام محمد بن سعود كرس وقته لنشر العلم والفضيلة والتمكين لدولة العلم التي تستلهم التقدم العلمي والتقني في النهوض بها. ثم سار على نهجه الملوك الذين حكموا من بعده؛ فأصبحت المملكة اليوم من الدول المتقدمة في شتى المجالات وأصبحت رقمًا عالميًّا لا يمكن الاستهانة بها".

وقال "أبو عباة": إيمانًا وعرفانًا من قادة هذه البلاد لمن قاموا وشيدوا هذا الكيان الذي نفاخر به الأمم فقد خصصوا يوم 22 من فبراير يومًا وطنيًّا لتذكير الأجيال الحديثة بتضحيات أجيال الآباء؛ حيث صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن يكون هذا اليوم يومًا للتأسيس؛ وهو الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ/ 1727م.

وأضاف: نحن إذ نحتفل بهذا اليوم يجب أن نستلهم القيم والمبادئ التي ضحى من أجلها آباؤنا الأوائل ونجعلها نبراسًا يقتدي بها الأجيال الحالية وهم يتطلعون إلى المستقبل الواعد والباهر في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ .

كما تقدم لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالشكر الجزيل على تخصيص هذا اليوم للاحتفال بيوم التأسيس لنتذكر جيل الآباء وبطولاتهم من أجل أن يكون لنا وطن يحمل قيم الإيمان ويتمتع أهله بالأمن والرفاهية.