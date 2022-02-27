أسرة البروفيسور "الزهراني" تشكر من واساهم.. وشقيقه: أعمل حاليًا على استخلاص مستحقاته

قدّمت أسرة استشاري أمراض وسرطانات الدم البروفيسور مبارك بن بخيت الزهراني -يرحمه الله- الشكر والتقدير لمن واساهم في فقيدهم حضورياً أو بأي وسيلة تواصُل.

وقال ضيف الله بن بخيت الزهراني شقيق الراحل لـ"سبق": جزيل شكري وتقديري لكل من واسانا وأسرتنا في فقيدنا الدكتور مبارك بن بخيت الزهراني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأسبوع الماضي، سواءً كان حضوريًّا أو هاتفيًّا أو برقيًّا، وأخصّ بالشكر الأمراء وعلى رأسهم أمير منطقة الباحة على مواساته التي نقلها لنا وكلاء الإمارة، والعلماء ووكلاء إمارات المناطق وكبار المسؤولين ومديرو العموم ومنسوبو وزارة الصحة وزملاء الفقيد في المستشفيات وأصدقاء الفقيد من داخل المملكة وخارجها ومشايخ القبائل، على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في تخفيف مصابنا، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وألا يُري الجميع مكروهًا في عزيز لديهم.

وبيّن أنه بصدد البدء في مراجعاته للشؤون الصحية لاستخلاص مستحقات كانت للفقيد منذ عدة سنوات؛ لتسليمها لأرملته وأبنائه الأيتام، وهو على ثقة بأن حقوق الراحل لن تتأخر في دولة العدل والرحمة.

وروى "ريان" نجل الفقيد لـ"سبق" لحظات وفاة والده، مشيرًا إلى أنه "خرج صباحاً بصحبة العائلة للإفطار وعاد للمنزل، وطلب من والدتي إيقاظه لصلاة الظهر، ودخل غرفته، وعندما دخلت عليه لإيقاظه للصلاة وجدته مستلقياً على جنبه بجوار سجادته وقد فارق الحياة، وهذا يعني أنه توفي أثناء صلاة الضحى التي لا يقطعها على الدوام، وبالطبع كانت فجيعة كبيرة سبقتها فجيعة فقد شقيقتي الطفلة في حينها قبل 9 سنوات، والحمد لله على قضائه، كلّنا رضى وتسليم".

وأوضح نجل "الزهراني" أن العائلة بعد فقد الوالد مكونة من أخيه في المرحلة الابتدائية وشقيقته التي احتفلوا بزفافها قبل شهر، وهو الذي يدرس بالمستوى الأخير في المرحلة الجامعية.

وكانت مقبرة الشهداء بالعاصمة المقدسة قد استقبلت جموع المشيعين لجثمان الفقيد الأسبوع الماضي بعد أن صُلي عليه في الحرم المكي الشريف.

وعبر عدد من الإعلاميين عن دهشتهم من خلوّ حسابات مديريات الشؤون الصحية التي عمل بها سابقاً وأيضاً الحالية وكذلك وزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي من تعزية في البروفيسور "الزهراني" رغم عمله طبيباً في وزارة الصحة منذ عام 1413هـ أي ما يزيد على ربع قرن.