"أسر التوحد" و"الدراسات الطبية الفقهية" توقعان مذكرة تعاون مشترك

من جانبه قال رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية "الحصين": "إن الاتفاقية تحقق أهداف الجمعية التي أنشئت من أجلها ومنها تقوية الصلة بين العاملين في القطاع الصحي والفقهاء والباحثين، والتنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة في مجال الجمعية، وتشجيع إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال الدراسات الطبية الفقهية، وتقديم المشورة العلمية في مجال تخصص الجمعية".