"أصدقاء مرضى السرطان" تعقد جمعيتها العمومية الثانية لعام 2022

عُقدت الجمعية العمومية العادية لأصدقاء مرضى السرطان بمدينة الرياض، جمعية "أمسّ"، في دورتها الثانية، اليوم الأحد، في مقر الغرفة التجارية بالعاصمة، بحضور 24 من أصل 27 عضوًا.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة سعيد بن مبارك آل مرضي، تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية المنتهية 2021، وجرى إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة 2022م.
وتناول تقرير مجلس الإدارة أعمال الجمعية ونشاطها للسنة المالية المنتهية 2021م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة.
وناقشت الجمعية العمومية مشروعات "أمسّ" الستة المعتمدة لخدمة مرضى السرطان وذويهم، والتي تتطلب إيجاد داعمين، وكذلك خطة استثمار أموال الجمعية واعتماد اللائحة الأساسية لها والموافقة، والتصويت على جميع ما ذكر.
وفتح الحوار بين الأعضاء واستقبال أسئلتهم واستفساراتهم وتوصياتهم، لرفع كفاءة وأداء الجمعية.
وختامًا: ثمّن أعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين العاملين بالجمعية، وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل الخيري، من خلال المزيد من الجهود والمساعي لتوفير الدعم والموارد المالية؛ لكي تستطيع الجمعية تنفيذ أنشطتها بيسر وسهولة.