"أصدقاء مرضى السرطان" تعقد جمعيتها العمومية الثانية لعام 2022

عُقدت الجمعية العمومية العادية لأصدقاء مرضى السرطان بمدينة الرياض، جمعية "أمسّ"، في دورتها الثانية، اليوم الأحد، في مقر الغرفة التجارية بالعاصمة، بحضور 24 من أصل 27 عضوًا.