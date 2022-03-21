أعضاء المجتمع التعليمي بينبع يؤكدون أهمية العودة الحضورية الكاملة

وأكدوا أن الإدارة التعليمية عقدت اجتماعات عن بعد مع مديرات المدارس للاطمئنان على خطة التهيئة والاستقبال لجميع الطلبة في بيئة مدرسية آمنة وأخذ جميع الاحترازات الوقائية بالرجوع لدليل وقاية المحدث، ومعالجة جميع الملاحظات إن وجدت مع التأكيد على مديرات المدارس بالتواصل المستمر مع جهات الاختصاص للمعالجات السريعة وإعداد خطة زيارة القيادات والمشرفات الفنية للاطمئنان على جاهزية المدارس ورفع التقارير اليومية.