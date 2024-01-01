مركز عروة بالمدينة المنورة يتمكن من نيل شهادة اعتماد "مركز صديق للطفل"
أعلنت وزارة الصحة، حصول مركز صحي عروة بالمدينة المنورة على شهادة اعتماد "مركز صديق للطفل"، عقب نجاحه في تطبيق معايير مبادرة "المستشفيات صديقة الطفل"، حسب معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.
وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة داعمة ومعززة ومشجعة للرضاعة الطبيعية ورعاية الأم والطفل، وتوفير حقوقهما في الرضاعة الطبيعية والتغذية المثلى للرضع وصغار الأطفال، من خلال تطبيق سياسة الرضاعة الطبيعية ليكون مركزًا صديقًا للطفل.
وتتضمن سياسة الرضاعة الطبيعية على التقيد بسياسة مكتوبة لتغذية الرضع يتم توصيلها بشكل روتيني لجميع العاملين الصحيين والآباء والأمهات، والالتزام بما جاء في بنود النظام السعودي ولائحته التنفيذية، وتدريب جميع موظفي المركز على المعارف والمهارات اللازمة للممارسة الصحيحة وفقاً للسياسة المكتوبة، ومناقشة جميع الحوامل وأسرهم حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغلب على الصعوبات والتعرف على الممارسات الداعمة لها.
يذكر أن المبادرة انطلقت عام 1991م لحماية وتعزيز الرضاعة الطبيعية وخلق بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية وتدريب العاملين على تقديم المساعدة.