مركز عروة بالمدينة المنورة يتمكن من نيل شهادة اعتماد "مركز صديق للطفل"

وتتضمن سياسة الرضاعة الطبيعية على التقيد بسياسة مكتوبة لتغذية الرضع يتم توصيلها بشكل روتيني لجميع العاملين الصحيين والآباء والأمهات، والالتزام بما جاء في بنود النظام السعودي ولائحته التنفيذية، وتدريب جميع موظفي المركز على المعارف والمهارات اللازمة للممارسة الصحيحة وفقاً للسياسة المكتوبة، ومناقشة جميع الحوامل وأسرهم حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغلب على الصعوبات والتعرف على الممارسات الداعمة لها.